أكبر سفينة حاويات في العالم ترى النور بميناء شانغهاي الصيني

المصدر: البيان

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تم تسليم أكبر سفينة حاويات في العالم بنجاح يوم 22 يونيو الجاري في هودونغ ـ تشونغهوا، التابعة لشركة الصين لبناء السفن في شانغهاي.

ويبلغ إجمالي طول السفينة 399.99 متر ، وعرضها 61.5 متر، وعمق حمولتها 33.2 متر ، ويمكنها تحميل أكثر من 24 ألف حاوية قياسية في وقت واحد، وهي حاليًا أكبر سفينة حاويات في العالمـ بحسب صحيفة "الشعب" الصينية

وقد تم تصميم السفينة بشكل مستقل من قبل هودونغ ـ تشونغهوا، التي تمتلك حقوق ملكية فكرية مستقلة تمامًا، معتمدة أحدث تقنيات التحسين الهيدروديناميكي في العالم، بحيث يمكن تحقيق سرعة عالية واستهلاك منخفض للوقود في ظل الحمولة الكاملة للسفينة.

وقد صنفت السفينة من قبل مكتب الشحن الأمريكي وستخدم الطريق من الشرق الأقصى إلى أوروبا بعد تشغيلها.

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