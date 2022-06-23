«باسبورت ليجاسي» تقدم تحليلات خاصة حول أفضل الدول للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف خبراء باسبورت ليجاسي، الشركة المتخصصة في مجال الهجرة عن طريق الاستثمار، عن أسباب عديدة تدفع العملاء للحصول على جنسية مزدوجة، حيث يعتبر السفر دون الحاجة إلى تأشيرة أكثرها شيوعاً، بالإضافة إلى رغبة العملاء بالاستقرار الحكومي وتأمين مستوى أفضل من الرعاية الصحية والتعليم لأبنائهم، وفي ظل تخفيف قيود السفر المرتبطة بأزمة كوفيد 19، تشهد باسبورت ليجاسي وقطاع الهجرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطلبات للحصول على جواز سفر ثان، ولا سيما إلى سانت لوسيا وجرينادا وسانت كيتس ونيفيس.

ويركز فريق مستشاري باسبورت ليجاسي في لقائهم الأول مع العملاء على معرفة توقعاتهم واحتياجاتهم، من أجل اقتراح الدول المناسبة لهم للحصول على الجنسية الثانية، ويتمحور اهتمام الراغبين بالحصول على جواز سفر ثان عن طريق الاستثمار، حول إمكانية اصطحاب أفراد عائلتهم، بمن فيهم الأبناء فوق 18 عاماً والوالدين، إلى جانب رغبتهم باختيار دولة تتضمن منظومة حكومية مستقرة ومزايا أساسية للرعاية الصحية، وغيرها من العوامل. وتمثل جميع هذه المزايا مجتمعة عاملاً مشجعاً للحصول على جواز سفر ثانٍ أمام جميع الراغبين بتخفيف قيود التأشيرة عند السفر، وضمان أمن عائلتهم وسلامتها.

وتعليقاً على الموضوع، قال جيفري هينسلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باسبورت ليجاسي: «نحاول قدر الإمكان فهم احتياجات العملاء واقتراح الدولة الأفضل للحصول على الجنسية، بما يناسب متطلباتهم، فعلى سبيل المثال، في حال كان العميل يرغب بالعيش وتأسيس شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، نقترح عليه الحصول على جنسية جرينادا عن طريق الاستثمار، التي تسمح بالتقدم للحصول على تأشيرة E2 في الولايات المتحدة، وهي خطوة مهمة للعيش وتأسيس شركة في إحدى الولايات الخمسين. أما إذا أراد العميل تحقيق الاستفادة الأفضل من استثماره فنوصي ببرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس، إذ يُعد الأقدم من نوعه في العالم، عدا عن عضوية الدولة في اتحاد الكومنولث البريطاني».

وتَصدر معظم جوازات السفر للمستثمرين من دول منطقة البحر الكاريبي، مثل سانت كيتس ونيفيس وجرينادا وسانت لوسيا، التي تقدم العديد من المزايا المغرية في برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، مثل إمكانية السفر إلى 160 دولة بدون تأشيرة والإعفاء من دفع ضرائب معينة، كما تتيح جنسية سانت كيتس ونيفيس للمستثمر إمكانية التقديم لاصطحاب الأبناء دون 30 عاماً والوالدين فوق عمر الـ 55 عاماً.

وتؤكد باسبورت ليجاسي تزايد اهتمام المستثمرين ببرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دولة سانت لوسيا، وذلك لأنه يقدم العديد من المزايا المشابهة، التي توفرها برامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأخرى بتكلفة 100 ألف دولار أمريكي فقط، وهي الأقل بين تكاليف برامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار، التي توفرها الشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز