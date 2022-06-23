جائحة كورونا وتداعياتها تكلف الحكومة البريطانية 459 مليار دولار

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر تقرير للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات أن جائحة كورونا وتداعياتها كلفت الحكومة البريطانية 376 مليار جنيه استرليني (459 مليار دولار).



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المبلغ الذي أعلن عنه المكتب اليوم الخميس ارتفع بواقع 6 مليارات جنيه استرليني خلال العشرة أشهر الماضية، حيث ذهب معظم الانفاق إلى دعم حركة القطارات حتى في ظل انخفاض أعداد الركاب.

وقد ارتفع المبلغ، الذي يقدر بأكثر من إجمالي الناتج المحلي السنوي لدولة مثل النمسا، في ظل إجراءات لتوزيع اللقاحات واختبار وتعقب الحالات وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتماثل هذه التكلفة ما أنفقته فرنسا، عقب أن اختارت حكومات في أنحاء أوروبا الضغط على موازنتها لدعم الاقتصاد خلال الأزمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز