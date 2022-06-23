شراكة لمواجهة التهديدات السيبرانية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعافي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة كيندريل، المزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وفيريتاس تكنولوجيز، شركة حلول إدارة البيانات متعددة السحابة إبرام شراكة لمساعدة المؤسسات على حماية واستعادة بياناتها الهامة عبر البيئات متعددة السحابة.

وقال كريس لوفجوي، رئيس ممارسات الأمن العالمي والمرونة لدى شركة كيندريل: تشترك فيريتاس وكندريل في الالتزام بمساعدة الشركات على إدارة بياناتها المتنامية أثناء انتقالها إلى السحابة، ونأمل في كيندريل من خلال هذه الشراكة مع فيريتاس بأن نتمكن من مساعدة بعض أكبر الشركات في العالم على تغيير نهجها بالكامل في مجال حماية البيانات. ونحن نخطط للاستفادة من قيمة تقنيات فيريتاس لمساعدة المؤسسات على إدارة بياناتها باستخدام أكثر الطرق فعالية التي تمهد الطريق نحو التحول الرقمي.

وقال مايك ووكي، نائب الرئيس للتحالفات الاستراتيجية للقنوات العالمية لدى فيريتاس: تعالج شراكتنا مع كيندريل أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات اليوم، كالتهديد المستمر الذي تسببه الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك برامج الفدية والتعقيد المتزايد لإدارة النمو المستمر للبيانات عبر البيئات السحابية المتعددة. وتوفر الشراكة خدمات ضمان الأمن، خدمات الثقة الصفرية، العمليات الأمنية والاستجابة، وخدمات الاستجابة للحوادث.

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