"وي تشات" الصيني يمنع ذكر العملات الرقمية

المصدر: البيان

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فرضت إحدى أكثر المنصات شعبية في الصين والمتخصصة في المراسلات والمحادثات، والتي تتضمن 1.2 مليار مشترك، قيودا على المعلومات المرتبطة بالعملات الرقمية ضمن المراسلات.

وقام أكبر برنامج مراسلة في الصين "وي تشات" (WeChat) بتحديث قائمة شروط الاستخدام الخاصة به، وحظر نشر معلومات حول الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

يشمل الحظر جميع المعلومات المرتبطة بقضايا التجارة والعمليات ذات الأصول الرقمية اللامركزية، بحسب "rbc".

كما حظرت أيضا التوصيات الروابط والأدلة المتعلقة بالعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، حيث تنطبق القواعد الجديدة أيضا على الحسابات التي تقدم خدمات الوساطة.

ويقوم النظام الأساسي الخاص بالبرنامج بإرسال إشعار إلى المستخدم بشأن انتهاك القواعد، عند العثور على مثل هذه المعلومات، حيث يمنح فترة زمنية بهدف التصحيح ويحد من وظائف الحساب، وفي حال لم يقم المستخدم بتصحيح المعلومات المنشورة، يتم حظر الحساب.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية قيام الصين بحظر العملات الرقمية، في نهاية سبتمبر العام 2021، حيث يتساوى استخدام الأصول الرقمية في الصين مع الأنشطة المالية غير القانونية.

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