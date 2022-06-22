تزايد مخاوف الركود تهبط بالنفط

المصدر: واشنطن - د ب أ

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شهدت أسعار النفط، تراجعات اليوم، الأربعاء، بضغط من تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بـ 4.99 دولارات، أو بنسبة 4.3 %، إلى 109.69 دولارات للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ 5.29 دولارات، بنسبة 4.8 %، إلى 104.23 دولارات.

وتسيطر المخاوف من الركود على الأسواق المالية، حيث توقع خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس، احتمالاً بنسبة 30 %، بأن يحدث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

كما تتأثر الأسعار بمسعى ستقوم به إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتعليق ضريبة على البنزين، في مسعى لخفض تكاليف الوقود المرتفعة.

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