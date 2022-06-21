النفط يرتفع وخام برنت فوق 115 دولاراً

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، مدعومة بمخاوف بشأن نقص المعروض من الخام.

وبحلول الساعة «03.09 مساء بتوقيت الإمارات»، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 1.46% أو ما يعادل 1.67 دولار، لتصل إلى 115.8 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو بنحو 2.52 دولار أو نحو 2.3% لتصل إلى 112.08 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط تراجعت بنحو حاد في تعاملات الأسبوع المنصرم، الذي شهد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بأعلى وتيرة منذ عام 1994، حيث انخفضت عقود برنت بنسبة 7.3%، فيما تراجع خام نايمكس بنسبة 9.2%.

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