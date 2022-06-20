«المركزي الأوروبي» يعتزم رفع الفائدة خلال يوليو وسبتمبر

المصدر: باريس - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عزم المسؤولين على رفع معدل الفائدة خلال شهري يوليو وسبتمبر المقبلين، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن توترات الأسواق المالية لا تعيق جهود مكافحة التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول لنواب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين «نعتزم رفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بحلول اجتماع السياسة النقدية في يوليو المقبل».

وأضافت أن قرار تسريع العمل على آلية لمواجهة التفكك يؤكد التزام سابق بالوصول لمعدل التضخم لنسبة 2% على المدى المتوسط.

وتحدثت لاجارد بعد اجتماع طارئ الأسبوع الماضي، حيث يعمل المسؤولون على تسريع العمل على وضع آلية للدفاع عن تكامل منطقة اليورو.

ومثل هذه الآلية من المرجح أن تتضمن شراء سندات من الدول مرتفعة الديون، على الرغم من أنه لم يتم بعد الإفصاح عن تفاصيل.

ومن المتوقع أن يتم وضع الصيغة النهائية لهذه الآلية قبل اجتماع المجلس الحاكم للبنك يومي 20 و21 يوليو المقبل.

يعتزم البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد الشهر المقبل، لينضم لأقرانه من البنوك حول العالم في رفع معدلات الفائدة لمواجهة معدل التضخم المتزايد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز