«إياتا» يدعو دول العالم للالتزام بـ «صفر» انبعاثات الكربون

المصدر: أ ف ب

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دعا اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) اليوم الاثنين دول العالم إلى تبني ودعم أهدافه المتمثلة في الوصول إلى "صفر ابنعاثات" من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وذلك قبل ثلاثة أشهر من اجتماع حاسم لوكالة الطيران التابعة الأمم المتحدة.

وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) ويلي والش بمناسبة انعقاد الجمعية العامة في الدوحة "من الضروري رؤية الحكومات تدعم قطاع الطيران بالسياسات العامة التي تهدف إلى تحقيق الهدف نفسه المتمثل في التخلص من الكربون".

وكان الاتحاد تبنى في اكتوبر في بوسطن مسألة الوصول إلى صفر انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في عام 2050، تقيدا باتفاقية باريس التي من المفترض أن تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال والش إن "إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي سيتطلب الاستثمار في جميع البلدان وعلى مدى عقود ، وخاصة الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري. من المهم أن يكون لديك سياسات مستقرة".

وجاءت هذه الدعوة قبل ثلاثة أشهر من انعقاد الاجتماع الحادي والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي التابعة للامم المتحدة في نهاية سبتمبر في مونتريال، والذي سيدرس "هدفًا طويل الأجل" يتمثل في خفض صافي انبعاثات الطيران إلى الصفر.

لكن الاتفاق الشامل يبدو بعيدا، اذ ان دولا مثل روسيا والصين حددت أهدافًا للتخلص من الكربون لعام 2060، فيما أعربت شركات الصينية عن اعتراضها في بوسطن.

ويقول اتحاد النقل انه سيكون من الضروري استثمار 1550 مليار دولار في 30 عامًا للتخلص من الكربون من قطاع النقل.

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