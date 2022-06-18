بيتكوين دون 20 ألف دولار لأول مرة منذ 2020

المصدر: البيان

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تراجعت عملة البيتكوين السبت 18 يونيو بنحو 5.4% لتصل إلى مستويات 19396 دولار، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها لأقل من 20 ألف دولار منذ عام 2020.



فيما شهد سعر بيتكوين "Bitcoin" العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، الأسبوع الماضي تراجعًا حادًا بنسبة 11.55% لتصل إلى 22412.58 دولار، وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم لتهبط إلى 431,165 مليار دولار، مقابل 485.41 مليار دولار في ختام تداولات الأسبوع الماضي.



كما خسرت قيمة عملة البيتكوين الإثنين الماضي بعدما جمدت منصة سيلزيوس، وهي شركة أمريكية لإقراض العملات المشفرة عمليات السحب والتحويلات مرجعة ذلك إلى "ظروف صعبة" في أحدث علامة على اضطراب سوق المال الذي ضرب عالم العملات الرقمية.



وانخفضت قيمة عملة الـ BITCOIN إلى ما دون 34 ألف دولار في شهر مايو الماضي، أي أن العملة الرقمية الأولى من حيث القيمة السوقية تراجعت بنسبة 50 % منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي.



وبسبب أن قيمة البيتكوين حوالي ثلث قيمة العملات الرقمية حول العالم بإجمالي يناهز 640 مليار دولار، تسبب إجراء سيليزيوس في تراجع في العملات الرقمية إذ انخفضت قيمتها إلى ما دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي، وهو ما أدى تراجع بمقدار 14 % في قيمة أكبر العملات الرقمية BITCOIN .



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