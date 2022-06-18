باركيندو: أوبك تعمل على تحقيق استقرار الأسواق العالمية

المصدر: بغداد - د ب أ

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صرح الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو اليوم السبت أن البلدان المصدرة للنفط في المنظمة وحلفاءها تعمل على تحقيق التوازن بأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال باركيندو، للصحافيين خلال حضوره الدورة السادسة لمنتدى الطاقة في العراق الذي تنظمه الجامعة الأمريكية ببغداد: «نعمل مع حلفائنا على تطوير السوق النفطية وتحقيق التوازن وتنظيم العرض في السوق وفق التفاهمات بين دول المنظمة وحلفائها».

وأضاف: «سنستمر في خطواتنا لتحقيق التوازن بالأسعار في السوق النفطية»، مشيداً بدور العراق في دعم قرارات منظمة أوبك لاستقرار أسعار النفط خلال السنوات الماضية.

وأوضح محمد باركيندو أن العراق قادر على إظهار دعمه للمنظمة وأنه أول بلد عمل على دعم قرارات استقرار الأسعار.

ويناقش المنتدى على مدى يومين قضايا وملفات تتعلق بقطاع الطاقة والنفط والغاز بمشاركة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في العراق.

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