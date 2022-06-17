شح الإمدادات يصعد بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بدعم من شح الإمدادات، لكن الأسعار سجلت انخفاضاً أسبوعياً، بعدما رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد. وزاد خام برنت 62 سنتاً، أي 0.5 %، إلى 120.43 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتاً، أي 0.6 % إلى 118.34 دولاراً. وانخفض كلاهما بأكثر من دولار واحد في وقت سابق.

وسجل خام برنت أول انخفاض أسبوعي له في 5 أسابيع، بينما سجل الخام الأمريكي أول تراجع في 8 أسابيع، بعد أن اقتفيا أثر انخفاض أسواق الأسهم وسط مخاوف من ركود محتمل في أعقاب قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة على نحو حاد.

وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، في إطار محاولات كبح جماح التضخم. وأشار المجلس إلى اعتزامه زيادة الفائدة مرة أخرى بما بين 50 و75 نقطة أساس في اجتماع يوليو المقبل.

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