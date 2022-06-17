الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهر

المصدر: نيويورك - رويترز

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انخفض سعر الذهب بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية، وسجلت الأسعار أكبر انخفاض أسبوعي طوال شهر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1846.33 دولاراً للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1849 دولاراً.

وخسر الذهب نحو 1.3 % في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في أربعة أسابيع يوم الثلاثاء.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات لدى «ديلي إف.إكس»: لم نتحرك كثيراً. ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولاراً ونبحث عن اتجاه، مضيفاً أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة.

وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق في بداية الجائحة في مارس 2020، وسط قلق المستثمرين بشأن النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

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