بايدن يواجه التضخم ويوقع قانوناً لخفض تكلفة الشحن

المصدر: د ب ا

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعا، الخميس، يهدف إلى خفض أسعار الشحن فيما وراء البحار، واصفا القانون الجديد بأنه خطوة أخرى لإدارته للحد من التضخم المستعصي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال بايدن في مراسم التوقيع إن القانون سيوقف "استغلال شركات الشحن للأسر الأمريكية والمزارعين وأصحاب مزارع الماشية والأعمال التجارية"، في إشارة إلى مسارعة البيت الابيض في إظهار أنه يخفض الأسعار التي ظلت مرتفعة بشكل قياسي وبلغت أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وأضاف: "إنهم حققوا أرباحا طائلة وتم تمرير التكاليف، كما قد تخمنون، مباشرة إلى المستهلكين. وأخذوا يحملون الأمر للأسر الأمريكية والأعمال التجارية ".

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