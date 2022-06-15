زيلينسكي: نتائج معركة دونباس ستعطي مؤشراً على مسار الحرب

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مساء الثلاثاء أن دفاع الجيش الأوكراني عن دونباس (شرق)، الهدف الرئيسي لموسكو، "ضروري" بالنسبة إلى كييف لأن نتيجته "ستعطي مؤشرا" على مسار الحرب مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي في خطابه اليومي للأوكرانيين عبر تلغرام "من الضروري البقاء في دونباس (...) الدفاع عن المنطقة ضروري لإعطاء مؤشر على من سيهيمن (على الأرض) في الأسابيع المقبلة".

وشدد على أنه "علينا الصمود"، فيما يتقدّم الروس تدريجا من دونباس إلى نقطة السيطرة الكاملة عمليا على منطقة لوغانسك.

والمعارك في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك، وهما مدينتان يبلغ عدد سكانهما نحو 100 ألف نسمة، محتدمة منذ أيام، وستسمح السيطرة عليهما من جانب الجيش الروسي باستهداف سلوفيانسك في منطقة دونيتسك على مسافة حوالي 70 كيلومترا إلى الغرب.

وأضاف زيلينسكي "كلما تكبد العدو المزيد من الخسائر هناك، قلت قوته لمواصلة عدوانه".

لكن الرئيس الأوكراني أشار إلى أن جيشه "تكبد خسائر فادحة في منطقة خاركيف (شرق) حيث يحاول الجيش الروسي تعزيز موقعه" بحسب قوله.

من جانب آخر، قال زيلينسكي بشأن خيرسون في الجنوب "نواصل الضغط على المحتلين" في هذه المنطقة.

وتابع "الهدف الرئيسي هو تحرير خيرسون"، المدينة التي سيطر عليها الروس منذ بداية العملية العسكرية نهاية فبراير "وسنتقدم خطوة خطوة من أجل تحقيق ذلك".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز