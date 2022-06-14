«بتكوين» تستقر بعد خسائر حادة

المصدر: لندن/ واشنطن- رويترز

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استقرت العملة المشفرة بتكوين، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت في وقت سابق أدنى مستوى في 18 شهراً، إذ وجه تجميد شبكة سيلسيوس لإقراض العملات المشفرة للسحوبات والتحويلات واحتمال زيادات حادة في أسعار الفائدة الأمريكية ضربة إلى هذه الفئة المتقلبة من الأصول.

وشقت «بتكوين» طريقها بصعوبة نحو المنطقة الإيجابية، بعد أن هبطت الليلة الماضية بما يصل إلى 7.3 % إلى 20 ألفاً و816 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020، وجرى تداولها في أحدث التعاملات حول 22 ألفاً و470 دولاراً.

وهبطت العملة المشفرة الأكبر، والأشهر في العالم 15% يوم الاثنين في أكبر خسارة ليوم واحد منذ مارس 2020، وخسرت حوالي نصف قيمتها هذا العام وأكثر من 20% منذ يوم الجمعة.

ومنذ أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي، هوت بتكوين حوالي 70%.

ومعظم مراقبي أسواق العملات المشفرة متشائمون حيال الآفاق الفورية لعملة «بتكوين».

ومن المرجح أن يكون لهبوط بتكوين تداعيات على الشركات، التي لها انكشاف على سوق العملات المشفرة.

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