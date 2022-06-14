تعاون بين «هيتاشي إنرجي» و«شنايدر إلكتريك» لتسريع التحول بمجال الطاقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «هيتاشي إنرجي»، العاملة في أسواق وتقنيات حلول نقل وتوزيع الكهرباء وأتمتة شبكات الطاقة، و«شنايدر إلكتريك»، المتخصصة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اليوم عن دخولهما في تعاون لتوفير قيمة أكبر للعملاء وتسريع وتيرة تحول الطاقة.

وستدعم اتفاقية التعاون الجهود التي يبذلها العملاء لتعزيز الاستدامة، بما في ذلك إزالة الكربون من قطاعي الطاقة والصناعة. ويمكن لـ«هيتاشي إنرجي» الاستفادة من محفظة تقنيات الجهد المتوسط من «شنايدر إلكتريك»، فيما ستتمكن الأخيرة من استخدام حلول الجهد العالي التي تقدمها «هيتاشي إنرجي» من أجل توفير عروض تتسم بقدر أكبر من الشمولية.

ويستند هذا التعاون الجديد إلى السجل الحافل الموثوق به والبصمة العالمية والتجربة الواسعة، التي تتمتع بها هاتان الشركتان الرائدان في تكنولوجيا الطاقة المستدامة على صعيد تسليم مشاريع في مجالات الموارد المتجددة، ومراكز البيانات، والتعدين وغيرها من قطاعات الصناعات الأخرى. وتتوقع الشركتان أن تؤدي هذه المنظومة التعاونية إلى ضمان تحقيق فوائد لمصلحة العملاء على امتداد دورة الحياة التشغيلية، بما في ذلك توفير عرض أكثر شمولية، وسلسلة إمداد راسخة وكفاءة معززة.

وقال كلاوديو فاتشين، الرئيس التنفيذي لدى «هيتاشي إنرجي»: نواصل الابتكار بالتكنولوجيا ونماذج الأعمال من أجل تطوير منظومة أكثر استدامة ومرونة وأماناً للطاقة. وقد اخترنا التعاون مع شنايدر إلكتريك لتعزيز محفظة الخدمات التكميلية لدينا وتلبية الحاجة لنشر أسرع لحلول شبكات الطاقة من أجل عملائنا.

قال باسكال تريكوار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى «شنايدر إلكتريك»: نسعى من خلال هذا التعاون إلى مساعدة عملائنا على نشر حلول الطاقة الخضراء التي تؤدي دوراً فعالاً في مكافحة تغير المناخ. ونحن ملتزمون مع هيتاشي إنرجي بالاستفادة من مواطن القوة لدى كل منا بغية إيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملائنا في قطاع الطاقة.

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