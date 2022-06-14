تدشين التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة تأسيس التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة الذي ينعقد في خليج مونتيجو بمنطقة سانت جيمس في جامايكا في الفترة حتى 17 يونيو ويجمع نخبة من المتحدثين العالميين وصانعي السياسات والأكاديميين والمنظمات متعددة الأطراف وقادة الشركات العالمية من أكثر من 100 دولة.

وشهد الحدث الذي تقام فعالياته تحت شعار: المناطق الحرة: شريككم الأمثل لتحقيق المرونة والاستدامة والازدهار«، إطلاق الدورة السنوية الأولى من مؤتمر التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، بالتعاون بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والذي يتناول أبرز القضايا الناشئة والمتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة ودور الشراكات في تمكين تبادل الخبرات خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19.

وجاء تدشين التحالف خلال حفل رسمي أقيم بحضور آندرو مايكل هولنس رئيس وزراء جامايكا، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعددٍ من الأعضاء المؤسسين للتحالف. ويضم التحالف الأونكتاد، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومنظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية، ورابطة مناطق التجارة الحرة للأمريكتين، والرابطة الدولية لمجمعات العلوم، والرابطة الوطنية لمناطق التجارة الحرة وسلطة المنطقة الاقتصادية الفلبينية والاتحاد العالمي للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني أن تشكيل التحالف يؤكد التزام المنظمة بدعم جهود تطوير المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم، حيث يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز مساهمة المنظمة في رسم ملامح مستقبل الشراكات بين المؤسسات المالية والجهات المطورة للمناطق الاقتصادية الخاصة والحكومات وشركات الترويج الاستثماري، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير الشراكات الإقليمية والدولية وتزويدها بفرص النمو، ما يُعد عاملاً محورياً لتحقيق النمو المستدام في المناطق الحرة.

وأضاف:»شهدت أعداد المناطق الحرة ومساحاتها خلال السنوات العشر الماضية نمواً لافتاً، إذ يوجد اليوم نحو 7 آلاف منطقة حرة في أنحاء العالم يعمل فيها أكثر من 100 مليون عامل وموظف من مختلف الدول، ما يبرز أهمية هذا القطاع ومساهمته الكبيرة في نمو الاقتصاد العالمي، ولا سيما خلال فترة التعافي من الأزمة الصحية. و نبذل جهوداً دؤوبة للتعاون مع المنظمات العالمية متعددة الأطراف، بما فيها منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأونكتاد والاتحاد الدولي للنقل البري، لدعم جهود تنمية المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم. ونتطلع إلى مواصلة مساهمتنا في توفير الفرص وتخطي التحديات وتطوير استراتيجيات ونماذج جديدة، لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل واعد للقطاع.

وقال جيمس زان، رئيس الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: يتطلب مواجهة التحديات العالمية شراكات قوية ومبتكرة، وهنا تكمن قوة هذا التحالف حيث يجمع الموارد والخبرات من 8 أعضاء مؤسسين نحو هدفٍ واحد يتمثل بتعزيز المناطق الحرة الحالية وتطوير جيل جديد من المناطق الاقتصادية الخاصة التي تساهم بشكلٍ فعال في التنمية المستدامة.

وبدأ اليوم الأول من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي لعام 2022 مع كلمات افتتاحية ألقاها جيمس زهان، مدير في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والرئيس المشارك للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، سويسرا؛ والدكتور سمير حمروني، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والرئيس المشارك للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، الإمارات العربية المتحدة؛ والدكتور هوراس تشانج، نائب رئيس الوزراء الجامايكي وغيرهم.

3 جلسات حوارية

شهد اليوم الأول عقد ثلاث جلسات حوارية سلطت الضوء على القضايا الناشئة، لدعم سياسات المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق النموذجية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون معاً لتسهيل إطلاق الاستثمارات خلال فترة التعافي الاقتصادي. كما شملت الفعالية في يومها الأول ثلاث جلسات خاصة حول مزاولة الأعمال مع الموانئ الحرة في المملكة المتحدة ومنطقة التجارة الخارجية الأمريكية وأنظمة إدارة المناطق.

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