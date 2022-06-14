النفط يرتفع وسط نقص الإمدادات

المصدر: لندن - د ب أ

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سجلت أسعار النفط ارتفاعات صباح اليوم الثلاثاء، وسط نقص في توافر الإمدادات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% إلى 121.8 دولاراً للبرميل عند الساعة السابعة و20 دقيقة صباحاً بتوقيت لندن، فيما ارتفع خام برنت تسوية أغسطس بـ 0.8% إلى 123.20دولاراً للبرميل.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المؤرخ والخبير الاقتصادي دانيال ييرجين القول إن الإمدادات لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال فترات ركود سابقة، مضيفاً أن الأسعار يمكن أن تصمد أمام تباطؤ اقتصادي محتمل.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 60% منذ بداية العام، جراء تزامن التعافي الاقتصادي مع تضرر التجارة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما أن ارتفاع الاستهلاك في أكبر مستورد في العالم الصين، التي تشهد خروجاً صعباً من عمليات إغلاق صارمة مرتبطة بكورونا، سيؤدي إلى نقص أكبر للإمدادات في السوق ومن ثم دفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

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