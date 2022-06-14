30 % حصة الصين من الناتج الصناعي العالمي 2021

المصدر: بكين - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات رسمية واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الصين شكلت 30% من حجم الناتج الصناعي العالمي في عام 2021، بارتفاع 22.5 % عما كانت عليه في عام 2020، بدعم من قوة وحجم قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء، عن شين قوه بين، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، القول إن القيمة المضافة للناتج الصناعي توسعت من 16.98 تريليون يوان (حوالي 2.5 تريليون دولار) في عام 2020 إلى 31.4 تريليون يوان عام 2021.

ولفت شين إلى أنه بالرغم من أن النزاعات الجيوسياسية وعودة ظهور إصابات كورونا قد أنتجت ضغوطاً على الاقتصاد الصناعي، فإن التداعيات ستكون مؤقتة، حيث إن أسس نظام التصنيع الصيني الكامل والمرن لم تتغير.

وأضاف أنه في ظل تنفيذ سياسات داعمة متواصلة، من المتوقع أن يعود الاقتصاد الصناعي إلى مساره العادي في أسرع وقت ممكن.

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