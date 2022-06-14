478 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والمانيا في 10 سنوات

المصدر: وام

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تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمانيا خلال الفترة من 2012-2021، 478 مليار درهم، بما يزن أكثر من 14 مليون طن، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

واستحوذت الواردات على نسبة 89.5% من إجمالي التبادل التجاري، فيما بلغت حصة الصادرات 3.5%، وإعادة التصدير 7%، حيث أظهرت البيانات أن التبادل التجاري بين البلدين توزع بين 427.4 مليار درهم للواردات بزنة 12.7 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات 17.1 مليار درهم بزنة 961.7 ألف طن، وإعادة التصدير بقيمة 33.4 بزنة 353 ألف طن.

ونما التبادل التجاري بين الإمارات والمانيا بنهاية العام الماضي بنسبة 12% ليرتفع إلى 35.3 مليار درهم، مقابل 31.5 مليار درهم بنهاية العام 2020. وتبوأت السيارات المركز الأول في قائمة أهم السلع التي تم استيرادها من المانيا خلال 2021 بنحو 4.3 مليار درهم، وتلتها مركبات جوية بثلاثة مليارات درهم، والأدوية بـ 1.9مليار درهم، وأجزاء لوازم السيارات بمليار درهم، وأمصال مضادة ومنتجات مناعية بقيمة 0.8 مليار درهم.

وشملت قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى المانيا خلال العام 2021، أسلاك وكابلات معزولة بنحو 363 مليون درهم، وسجائر بـ 166 مليون درهم، ومدخرات كهربائية بـ 134 مليون درهم وحلي ومجوهرات بـ 76 مليون درهم، وألومنيوم خام بـ 75 مليون درهم.

وتضمنت قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها إلى المانيا أجهزة هاتف بقيمة 494 مليون درهم، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة بـ485 مليون درهم، وسيارات بـ 391 مليون درهم، وأجزاء مركبات جوية بـ 371 مليون درهم، وحلي ومجوهرات بـ196 مليون درهم.

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