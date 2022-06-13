الذهب يهبط 2% والبلاديوم 7% مع صعود الدولار

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت أسعار المعادن النفيسة انخفاضات حادة اليوم الاثنين مع تقلص جاذبيتها وسط صعود الدولار بدعم من رهانات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 % إلى 1830.00 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1645 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.3 % إلى 1832.20 دولاراً للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في عدة سنوات ليصبح الملاذ الآمن المفضل على حساب الذهب، إذ إن تزايد أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وكانت بيانات أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة قد دفعت المتعاملين للمراهنة على زيادات إجمالية في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 175 نقطة أساس بحلول سبتمبر، ويتوقع البعض فرصة لزيادة قدرها 75 نقطة أساس هذا الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوى البلاديوم في المعاملات الفورية 7.00 % إلى 1799.10 دولاراً للأوقية في حين هبطت الفضة 2.70 % إلى 21.27 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 3.5 % إلى 938.70 دولاراً للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز