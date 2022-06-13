الإسترليني لأدنى مستوى في عامين بفعل انكماش مفاجئ للاقتصاد البريطاني

المصدر: لندن - رويترز

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هوى الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار المنتعش، مع تعرض العملة البريطانية لضغوط من بيانات تظهر انكماشاً اقتصادياً مفاجئاً في أبريل نيسان والتوتر بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة بعد بريكست مع أيرلندا الشمالية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة 0.3% بعد أن تراجع 0.1 في مارس في أول انخفاضين متتاليين منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا في مارس وأبريل 2020.

والنمو في بريطانيا من المتوقع بالفعل أن يكون بين الأضعف للدول الغنية في 2023 وتحيط شكوك بمدى السرعة التي يمكن بها لبنك إنجلترا أن يرفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم من دون إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد.

وبشكل عام، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة المرة الخامسة منذ ديسمبر يوم الخميس بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في مسعى لكبح التضخم، الذي من المتوقع أن يتجاوز 10% في الربع الأخير من العام.

وهبط الإسترليني 1.4 في المئة إلى 1.2144 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020.

وعانت العملة البريطانية بالفعل أسبوعين متتاليين من الخسائر، إذ عززت بيانات التضخم القوية في الولايات المتحدة العملة الأمريكية والتوقعات لتشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومقابل العملة الأوروبية، انخفض الإسترليني 0.5% إلى 85.88 بنساً لليورو بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 12 مايو.

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