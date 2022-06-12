سياسة الفائدة الأمريكية تهوي بالعملات المشفرة

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

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يتواصل التراجع في سعر عملة «بيتكوين» وعملات مشفرة أخرى، لضغط مخاوف المستثمرين بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية.

بلغت قيمة عملة بيتكوين الرقمية الواحدة 27 ألفاً و464 دولاراً على منصة بتستامب للتداول، بعد ظهر اليوم الأحد، بتراجع نسبته 3 ٪، مقارنة باليوم السابق.

وانخفضت قيمة «بيتكوين» بالفعل بنسبة 9 ٪، منذ نشر بيانات التضخم الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، وانخفض سعر العملة إلى قرب أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2020، عندما بلغ 25 ألفاً و400 دولار، في منتصف شهر مايو الماضي.

كما تعرضت «إيثريوم»، ثاني أكبر عملة مشفرة، لضغوط خلال الأيام القليلة الماضية.

ويخشى المستثمرون من أن معدلات التضخم المرتفعة في الكثير من أجزاء العالم، ستقوض الاستهلاك، حيث يضطر المواطنون إلى إنفاق المزيد من الأموال على الغذاء والكهرباء والإسكان.

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