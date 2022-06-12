حروب الوجبات السريعة..«فكوسنو إي توتشكا» بديلاً لـ«ماكدونالدز» في روسيا

المصدر: أ ف ب

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أعلن المالك الجديد لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السابقة في روسيا قبل إعادة فتحها الأحد أنه اختار اسم "فكوسنو إي توتشكا" (شهي. نقطة.) لها.

وقال أوليغ باروييف المدير العام للمجموعة الجديدة في مؤتمر صحافي في موسكو إن "الاسم الجديد هو فكوسنو إي توتشكا". وكان رجل الأعمال الروسي ألكسندر غوفور الذي يملك ترخيصا لماكدونالدز، اشترى سلسلة المطاعم بعدما

أعلنت المجموعة الأميركية في مايو أنها ستبيع محفظتها الروسية المؤلفة من 850 مطعمًا.

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