قفزة غير مسبوقة في سعر البنزين بالولايات المتحدة

المصدر: البيان

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تجاوز متوسط سعر غالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب نادي "إيه إيه إيه" للسيارات.

وارتفعت أسعار النفط الجمعة مدعومة بطلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة، رغم أن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في شنغهاي وبكين حدّت من المكاسب.

وارتفع خام برنت 98 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 124.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 1153 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 122.33 دولار للبرميل. وفقا لسكاي نيوز.

وترتفع أسعار الخام بشكل عام على مدى الشهرين المنصرمين ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بينما يتجه الخام الأمريكي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.

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