الدولار يتراجع قبل بيانات تضخم أمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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انخفض الدولار مع ترقب المتعاملين بيانات تضخم أمريكية ينبغي أن توفر مؤشرات إلى مسار تشديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، وبعد أن أعلن المركزي الأوروبي بدء رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل.

وارتفع اليورو بعد تراجعه، ولكنه ظل أقل من مستوى تداوله قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي. وأعلن المركزي الأوروبي أنه سينهي برنامج التيسير الكمي في أول يوليو، ثم سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 21 يوليو، ولوح برفع أكبر للفائدة في سبتمبر.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسة 0.1% إلى 103.17، ولكنه ظل مرتفعاً في الأسبوع بعد أن شجعت مخاوف النمو المستثمرين على تلمس الملاذ الآمن في الدولار.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0631 دولار بعدما لامس 1.0611 دولار في وقت مبكر من الجلسة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 مايو. وانخفض اليورو 0.92% مقابل الدولار أمس بعد جلسة متقلبة بفعل بيان المركزي الأوروبي.

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