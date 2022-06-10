أسعار النفط في طريقها لتسجيل ارتفاع أسبوعي

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط وفي طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية جديدة مدعومة بطلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة على الرغم من أن إجراءات جديدة لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي وبكين حدت من المكاسب. وارتفع خام برنت 98 سنتاً، أو 0.8% إلى 124.05 دولاراً للبرميل، وزاد خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتاً، أو 0.7% إلى 122.33 دولاراً للبرميل.

وترتفع أسعار الخام بشكل عام على مدى الشهرين المنصرمين ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بينما يتجه الخام الأمريكي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وقال محللون في «فيتش سلوشنز»: يشهد موسم الصيف الذي تزيد فيه معدلات قيادة السيارات في الولايات المتحدة ارتفاعات قياسية في استهلاك البنزين والديزل.

ودفعت ذروة الطلب على الوقود في الصيف في الولايات المتحدة أسعار البنزين لما يقارب خمسة دولارات للجالون. كما تلقت أسعار النفط دعماً إضافياً من مخاوف من تعطل محتمل في الإمدادات في أوروبا وأفريقيا.

وقال مهندسان نفطيان بحقل السرير النفطي في ليبيا إن إنتاج الحقل انخفض بعد إغلاق ميناءي رأس لانوف والسدر ومع تهديد من إحدى الجماعات بإغلاق ميناء الحريقة. كما بدا أن احتمالات التوصل لاتفاق نووي مع إيران ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط فيها تتراجع مما دعم زيادة أسعار النفط.

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