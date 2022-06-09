الذهب يستقر تحت ضغط عوائد السندات المرتفعة

المصدر: نيويورك - رويترز

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استقرت أسعار الذهب، إذ كبحها ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات رئيسة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة، قد تؤثر في خارطة طريق مجلس الاحتياطي الاتحادي، لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1853.24 دولاراً للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 %، إلى 1854.70 دولاراً.

وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إيرجايد لاستشارات الشركات: يُبقي عدم اليقين الذهب حالياً، ضمن نطاق، ولكن الميل يتجه نحو الهبوط بشكل واضح منذ أبريل، مضيفاً أن المشكلة الرئيسة التي تواجه الذهب، هي أنه لا يدر عائداً في بيئة تشهد ارتفاع سعر الفائدة.

وينتظر المستثمرون أيضاً بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الشهرية، والتي قال البيت الأبيض إنه يتوقع أن تكون مرتفعة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز، أن يبلغ معدل التضخم السنوي 8.3 %.

وتعززت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، ما حد من جاذبية المعدن الأصفر ذي العائد الصفري.

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