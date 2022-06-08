تسارع نمو منطقة اليورو بالربع الأول

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أظهرت بيانات معدلة نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجل نمواً خلال الربع الأول بأعلى من التقديرات، وذلك بفضل الإسهام الإيجابي لصافي التجارة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنحو 0.6% عن الربع الأخير من العام الماضي، عندما كان النمو عند 0.2%. وكانت التقديرات تشير إلى أن معدل نمو في الربع الأول بواقع 0.3%.

وعلى أساس سنوي، زاد النمو الاقتصادي إلى 5.4% من 4.7%. وكانت التقديرات الأولية أشارت إلى 5.1%.

وارتفعت الصادرات بنحو 0.4% بعد ارتفاع بـ 2.7%، بينما تراجعت الواردات بواقع 0.6% بعد ارتفاع بـ 4.7 %.

وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي الـ27 ككل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.7% على أساس فصلي، بدلاً من 0.4%. كما جرى تعديل معدل النمو في الناتج المحلي على أساس سنوي إلى 5.6% بعد تقديرات أشارت إلى 5.2 %.

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