أمازون تصادر 3 ملايين سلعة مقلدة

المصدر: د ب ا

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قالت شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم إنها حددت وصادرت أكثر من 3 ملايين سلعة مقلدة خلال العام الماضي.

وذكرت أمازون أن هذه المنتجات تضم منتجات تم إرسالها إلى مراكز تنفيذ الطلبيات الخاصة بها ومواقف كانت الشركة تعمل فيها مع العلامات التجارية الأصلية وجهات إنفاذ القانون لتحديد مستودعات ومنشآت التقليد وإغلاقها.

كانت أمازون قد ذكرت في تقريرها الأول عن حماية العلامات التجارية الصادر في مايو من العام الماضي أنها رصدت أكثر من مليوني سلعة مزيفة في مراكز الإمداد الخاصة بها في 2020.

يذكر أنه إلى جانب بيع المنتجات الخاصة بأمازون فإن موقعها الإلكتروني يعمل كمنصة لصالح باعة آخرين حيث يمكن محاولة استغلاله لبيع سلع مقلدة.

واتخذت أمازون عدة خطوات لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال التوسع في عمليات الفحص لحسابات التجار الجدد على منصة أمازون دوت كوم.

وفي الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي يخضع أصحاب طلبات فتح حسابات بيع على موقع أمازون لعملية تدقيق شخصي منذ العام الماضي.

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