ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع العائد على السندات

المصدر: د ب ا

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سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا خلال تعاملات الثلاثاء بعد تراجعها خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى والعائد على السندات العشرية الأمريكية.

واستفاد المعدن الأصفر من تزايد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك فيما يترقب المستثمرون قرارات البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، في ظل توقعات بتأكيد البنك اعتزامه إنهاء برنامج شراء السندات.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات نيويورك إلى 31ر102 نقطة بعد ارتفاعه في التعاملات الأوروبية إلى 84ر102 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 70ر8 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 10ر1852 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 086ر0 دولار إلى 178ر22 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0005ر0 دولار إلى 4355ر4 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت البيانات الصادرة في ألمانيا استمرار تراجع الطلب الصناعي للشهر الثالث على التوالي خلال أبريل الماضي، نتيجة تراجع الطلب وتزايد الغموض بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الطلب على المصانع في ألمانيا تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 7ر2% مقارنة بالشهر السابق، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان قد تراجع بنسبة 2ر4% شهريا خلال مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة تراجعا كبيرا في عجز الميزان التجاري خلال أبريل الماضي.

وذكرت الوزارة أن عجز الميزان التجاري تراجع خلال أبريل الماضي إلى 1ر87 مليار دولار مقابل 7ر107 مليار دولار خلال مارس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع العجز التجاري إلى 5ر89 مليار دولار مقابل 8ر109 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وجاء تراجع عجز الميزان التجاري في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 5ر3% إلى 6ر252 مليار دولار، في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 4ر3% إلى 7ر339 مليار دولار.

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