النفط يتأرجح قرب 120 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن تخطت في وقت سابق من الجلسة 120 دولاراً للبرميل مع رفع السعودية لسعر بيع الخام في شهر يوليو.

وتحولت أسعار الخام للانخفاض وسط شكوك بشأن ما إذا كان قرار «أوبك+» الذي صدر الأسبوع الماضي لتعزيز الإنتاج الشهري بأكثر من المستهدف سلفاً سيعني بالضرورة زيادة حقيقية في الإنتاج مطلوبة لتهدئة المخاوف المتعلقة بقلة الإمدادات.

وتراجع خام برنت 52 سنتاً أو 0.4 % إلى 119.20 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:40 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل لمستوى قياسي من الارتفاع خلال الجلسة مسجلاً 121.95 دولاراً للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتاً أو 0.5 % مسجلة 118.33 دولاراً للبرميل بعد أن وصلت لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال الجلسة مسجلة 120.99 دولاراً للبرميل.

ورفعت السعودية سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لآسيا 2.1 دولار للبرميل في يوليو مقارنة بيونيو إلى 6.50 دولارات فوق متوسط عمان/دبي، وفقاً لما ذكرته شركة النفط العملاقة أرامكو أمس الأحد.

وسعر البيع الرسمي للخام في يوليو هو الأعلى منذ مايو، عندما وصلت الأسعار لأعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا نتيجة العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجاءت الزيادة على الرغم من اتفاق دول «أوبك+» الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس، بما يشكل زيادة 50 % عما كان مقرراً سلفاً.

ويعتقد على نطاق واسع أن قرار «أوبك+» تقديم موعد زيادة الإنتاج لن يفي على الأرجح بالطلب لأن مخصصات الزيادة موزعة على كل الأعضاء ومن بينهم روسيا التي تواجه عقوبات.

ورفع بنكا سيتي وباركليز اليوم الاثنين توقعاتهما لأسعار الخام للعام الجاري والعام المقبل بسبب قلة الإمدادات الروسية وتأخر عودة النفط الإيراني للسوق.

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