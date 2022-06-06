إضراب وإلغاء وتأخير رحلات .. الفوضى مستمرة في النقل البريطاني

المصدر: أ ف ب

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تفاقمت الاضطرابات في وسائل النقل البريطانية الاثنين مع اعلان موظفي مترو أنفاق لندن الإضراب، إضافة إلى إلغاء وتأخير الرحلات الجوية أو القطارات.

واعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل اضرابا الاثنين مدة 24 ساعة لاقى تجاوبا مع اغلاق العديد من محطات المترو في لندن.

وحذرت هيئة النقل في لندن من "اضطرابات كبيرة" واوصت المستخدمين بتجنب التنقل الاثنين وحتى الساعة 08,00 الثلاثاء.

كما واجه آلاف الركاب صعوبات في العودة إلى المملكة المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية بعد إلغاء المئات من رحلات إيزي جيت وبريتيش ايرويز وتوي وويز إير، وفقًا لوسائل الإعلام البريطانية.

ورفض المتحدثون الرسميون باسم إيزي جيت وبريتيش ايرويز ويوروستار التعقيب على الفور ردًا على أسئلة وكالة فرانس برس.

كما واجه المسافرون الذين استخدموا يوروستار في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة تأخيرًا على مواعيد الرحلات. وكتبت الشركة على تويتر "تستغرق عمليات التدقيق في الجوازات والأمن في لندن وقتًا أطول من المعتاد ما يترجم إلى طوابير طويلة. لذا فإن خدماتنا تشهد تأخيرا كبيرا".

يواجه قطاع الطيران نقصًا حادًا في الموظفين بعد تسريح الآلاف في ذروة انتشار وباء كوفيد-19 مما تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية لأشهر ثم خفض الرحلات الجوية بشكل حاد بسبب القيود الصحية.

يكافح هذا القطاع الآن للتوظيف والتعامل مع الارتفاع الكبير في الطلب على السفر بعد رفع القيود الصحية.

وكان قطاع النقل من أكثر القطاعات تضررًا جراء الوباء حيث توقفت الحركة الجوية لأشهر وتراجع عدد الركاب في مترو أنفاق المملكة المتحدة أو القطارات بشكل حاد.

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