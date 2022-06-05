أمريكا تكبح التضخم بإلغاء رسوم جمركية على الصين

المصدر: واشنطن - رويترز

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قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو اليوم الأحد إن الرئيس جو بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية إلغاء بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين، لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم.

ورداً على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين لتخفيف التضخم، قالت رايموندو لشبكة «سي.إن.إن» في مقابلة اليوم الأحد «نحن نبحث الأمر. في الواقع، طلب الرئيس من فريقه دراسة ذلك. ولذا نحن في طور القيام بذلك وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار».

وأضافت «هناك منتجات أخرى، الأدوات المنزلية والدراجات وغيرها، وقد يكون من المنطقي» بحث رفع التعريفات المفروضة عليها. وتابعت أن الإدارة قررت الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم لحماية العمال الأمريكيين وقطاع صناعة الصلب.

وقال بايدن إنه يدرس إلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على بضائع صينية بمئات المليارات من الدولارات فرضها ترامب في عامي 2018 و2019 وسط حرب تجارية طاحنة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتقول الصين أيضاً إن خفض التعريفات سيخفض التكلفة على المستهلك الأمريكي.

وقالت رايموندو إنها تشعر أن من المرجح أن يستمر النقص الحالي في رقائق أشباه الموصلات حتى عام 2024.

وأضافت «هناك حل واحد (لنقص رقائق أشباه الموصلات)... الأمر يتطلب من الكونجرس العمل على إقرار تشريع الرقائق. لا أعرف لماذا يعطله».

ويهدف التشريع إلى تعزيز الإنتاج الأمريكي من أشباه الموصلات بما يعطي الولايات المتحدة ميزة تنافسية على الصين.

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