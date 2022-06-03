انتهاء فترة الانتظار التنظيمية لصفقة شراء «تويتر»

المصدر: نيويورك - د ب أ

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أعلنت شركة «تويتر» انتهاء فترة انتظار تنظيمية، لتتلاشى بذلك عقبة أمام استحواذ إيلون موسك على الشركة في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأعلنت «تويتر» في بيان أن فترة الانتظار التنظيمية، بموجب قانون «هارت- سكوت- رودينو» لمكافحة الاحتكار، انتهت عند الساعة 2359 مساء الخميس، وكانت الفترة شرطاً لإتمام الصفقة المعلقة.

ولا يزال إتمام الصفقة متوقفاً على موافقة المساهمين في «تويتر»، وموافقات تنظيمية أخرى. ولا يمكن إتمام الصفقة حتى انتهاء فترة الانتظار المنصوص عليها في القانون أو إنهاء الحكومة لفترة الانتظار بشكل مبكر.

وكان مجلس إدارة «تويتر» قد وافق الشهر الماضي على عرض الاستحواذ المقدم من الملياردير إيلون ماسك لشراء شركة التواصل الاجتماعي وجعلها خاصة. وذكرت الشركة أنها دخلت في اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قبل إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولاراً للسهم الواحد نقداً في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار، وعند الانتهاء من المعاملة، سيصبح «تويتر» شركة خاصة.

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