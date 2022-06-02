«أوبك+» تقرر زيادة الإنتاج في يوليو

المصدر: فيينا - أ ف ب

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أعلنت الدول المنتجة للنفط في «أوبك+» عن زيادة أكبر مما كان متوقعاً في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأعلن التحالف في بيان أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وشركاءهم العشرة «أوبك+» اتفقوا على تعديل إنتاج يوليو بزيادة 648 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة. وشدد البيان على أهمية استقرار الأسواق وتوازنها.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة «روسيا 24» التلفزيونية، إن إنتاج النفط الروسي يواصل الارتفاع في أوائل يونيو، مقارنة بمستواه في مايو، مضيفاً أن من المهم لموسكو مواصلة التعاون مع «أوبك+».

وأضاف أن قرار تحالف «أوبك+» للدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج في يوليو وأغسطس بدلاً من سبتمبر سيساعد في تغطية الطلب المتزايد على الخام بسبب عوامل موسمية.

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