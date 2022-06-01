الذهب يلامس أدنى مستوياته في أسبوعين مع ارتفاع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

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هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الأربعاء، لكنها ظلت تتأرجح داخل نطاق محدود، إذ ساعد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً في تعويض بعض الضغوط المستمرة من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

ويزيد ارتفاع الدولار من غلاء الذهب على المشترين بعملات أخرى في حين يحد ارتفاع عائدات السندات من الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1843.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) في الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، وهبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1829.24 مسجلاً أدنى مستوياته منذ 19 مايو.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1838 دولاراً للأوقية.

واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لبحث الارتفاع التاريخي للتضخم الذي يستنزف الخزائن الأمريكية، لكنه أكد لرئيس البنك المركزي أنه لن يتعرض لأي تدخلات سياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 21.60 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 21.40 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.1% إلى 975.70 دولاراً وصعد البلاديوم 0.9% إلى 2016.66 دولاراً.

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