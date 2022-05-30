أعلى مستوى للتضخم في ألمانيا خلال نصف قرن

المصدر: برلين - رويترز

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بلغ التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في مايو‭‭‭ ‬‬‬نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين أن أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 %.

وأضاف أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعاً بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973-1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.

ويمثل هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز 8% الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز، ارتفاعاً قياسياً للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان الصعود في أبريل بنسبة 7.8 % هو الأكبر في 4 عقود.

وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3 % في مايو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضاً بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1 %.

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