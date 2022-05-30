النفط عند ذروة شهرين

المصدر: لندن – رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى منذ شهرين مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسي.

وبحلول الساعة 0912 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً أو 0.5 % إلى 119.97 دولاراً للبرميل، وارتفعت عقود برنت لشهر أغسطس 69 سنتاً أو 0.6 % إلى 116.25 دولاراً.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتاً أو 0.5‭ ‬% إلى 115.69 دولاراً، لتواصل المكاسب القوية التي حققتها الأسبوع الماضي.

ويجتمع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.

و‬‬‬قال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي أمس الأحد، لكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط أنابيب قبل القمة التي ستعقد بعد ظهر اليوم الاثنين.

وسيؤدي أي حظر إضافي على النفط الروسي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي تأكيد لقلة المعروض في السوق، من المتوقع أن ترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا والذين يطلق عليهم أوبك+، دعوات غربية للإسراع بزيادة إنتاجهم النفطي عندما يجتمعون يوم الخميس. وقالت ستة مصادر في «أوبك+» لرويترز إن المنظمة ستلتزم بخطتها لإضافة 432 ألف برميل يومياً في يوليو.

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