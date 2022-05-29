34 % تراجع شحنات الهواتف المحمولة في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

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أظهرت بيانات أصدرتها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شحنات الهواتف المحمولة في الصين وصلت إلى 18.08 مليون وحدة في أبريل الماضي، بانخفاض 34.2 % عن العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد، عن الأكاديمية، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أنه في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري بلغ إجمالي شحنات الهواتف المحمولة 87.42 مليون وحدة.

وأظهرت البيانات أن شحنات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس بلغت 14.56 مليون وحدة الشهر الماضي، ما يمثل 80.7% من الإجمالي.

وواصلت العلامات التجارية المحلية الهيمنة على سوق الهواتف المحمولة في الصين في أبريل الماضي، حيث بلغت شحناتها 16.43 مليون وحدة، تمثل 90.9 % من الإجمالي في الشهر الماضي.

ووصلت شحنات الهواتف الذكية إلى 17.69 مليون وحدة الشهر الماضي، بانخفاض 34.4 % على أساس سنوي.

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