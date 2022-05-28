«بيتكوين» ترتفع فوق 29 ألف دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 1.1% إلى 29 ألفاً و46 دولاراً منذ الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار «بيتكوين» بمتوسط بلغت نسبته 2.5%، حيث يتم تداولها بين 28 ألفاً و503 دولارات و29 ألفاً و225 دولاراً.

وانخفضت الآن بنسبة 58% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر الماضي عند 68 ألفاً و992 دولاراً.

وخسرت العملة الرقمية الأشهر في العالم نحو 0.9% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 37% حتى الآن هذا العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز