هذه شروط إيلون ماسك لدخول تسلا السوق الهندية

المصدر: وكالات

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: "إن إقامة مصانع سيارات تسلا في أي موقع يرتبط أولا بالسماح بشراء سياراتها وصيانتها".

وأوضح ماسك، في تغريدة ردا على سؤال عن خططه بشأن الهند، أن تسلا لن تقيم مصانع سيارات في أي موقع إلا بعد أن يسمح فيه، أولا بشراء سياراتها وصيانتها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويريد ماسك من الحكومة الهندية خفض الضرائب حتى يمكن لشركته بيع السيارات المستوردة بهدف اختبار السوق قبل الالتزام ببناء مصنع في البلاد.

وكانت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي شجعت تسلا على الإنتاج محليا وطلبت منها عدم بيع السيارات من إنتاج مصنعها في شنغهاي بالصين، في الهند.

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