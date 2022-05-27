"باي بال" لخدمات الدفع الإلكتروني تبدأ تسريح عشرات الموظفين لخفض النفقات

المصدر: د ب ا

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بدأت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية باي بال هولدنجز تسريح عدد من موظفي قطاعي إدارة المخاطر والعمليات خلال الأسبوع الحالي، في إطار السعي تعزيز الربحية بعد زيادة الإنفاق وانكماش الأنشطة خلال الشهور الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة القول إن الشركة سرحت عشرات الموظفين الذين يعلمون في شيكاجو وأوماها ونبراسكا وشاندلر وأريزونا بالولايات المتحدة. كما أعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي خطة لتسريح أكثر من 80 موظف في مقر رئاستها بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

وقالت باي بال في بيان إن "باي بال تقيم باستمرار كيف نعمل لضمان استعدادنا لتلبية احتياجات عملائنا والعمل مع أفضل هيكل وعمليات لدعم فرص عملنا الاستراتيجية مع استمرار نمونا وتطورنا".

كان إنفاق العملاء عبر منصات باي بال قد ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15% إلى 323 مليون دولار، وهي أقل زيادة لها خلال 5 سنوات على الأقل، عندما أدى اضطراب في سلاسل الإمداد إلى تراجع المشتريات عبر التجارة الإلكترونية، وعودة الكثير من العملاء إلى المتاجر الفعلية مع تراجع حدة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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