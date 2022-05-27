انخفاض الدولار يزيد الذهب تألقاً

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب أمس مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1857.79 دولاراً للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضاً 0.4% إلى 1855.50 دولاراً. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع بنحو 0.7%.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات في «ديلي فوركس»: إن الذهب تلقى دعماً هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق حيال سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي.

وسلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في الثالث والرابع من مايو، الذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو، كما توقعت السوق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً. وانخفض مؤشر الدولار متجهاً لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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