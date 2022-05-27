النفط يحقق مكاسب أسبوعية بسبب مخاوف الإمدادات

المصدر: لندن - رويترز

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انخفضت أسعار النفط أمس، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بدعم من توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل زيادة استهلاك البنزين في الولايات المتحدة خلال الصيف، فضلاً عن احتمال حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية.

وتراجع خام برنت 20 سنتاً أو 0.2 % إلى 117.20 دولاراً للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 4%. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 40 سنتاً أو 0.4% إلى 113.69 دولاراً للبرميل، مسجلاً زيادة أسبوعية بنسبة 0.5%.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 482 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 219.7 مليون برميل.

وعادة ما يزيد الاستهلاك في الولايات المتحدة في مستهل موسم السفر الصيفي. وتلقى الخامان دعماً من استمرار سعي المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة مقترحة على روسيا ما زالت المجر تشكل حجر عثرة في سبيل إقرارها.

وقالت 6 مصادر في «أوبك+» لرويترز إنه من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي أقرته العام الماضي خلال اجتماعها المزمع في الثاني من يونيو مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يومياً، فيما يمثل رفضاً للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.

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