فاكهة بسعر المجوهرات.. بيع حبتي شمام بحوالي 24 ألف دولار بمزاد في اليابان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في كثير من الأحيان يتعجب السياح من جمال تجانس الفاكهة اليابانية، لكن ما يشد انتباههم ويثير دهشتهم أكثر من أي شيء هو أسعار تلك الفاكهة باهظة الثمن، حيث يصل سعر حبة واحدة من الكانتالوب الياباني (شمام) على سبيل المثال في محل لبيع الفاكهة في المناطق الحضرية الراقية إلى حوالي 200 دولار أمريكي.

وهذه المرة بيعت ثمرتا شمام يوباري الفاخر بمبلغ 23,550 ألف دولار في مزاد تقليدي إيذانا ببدء الموسم في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، متجاوزا العرض الفائز العام الماضي بنسبة 10٪، بحسب موقع "اليابان بالعربي"

ويشتهر شمام يوباري ذو اللب البرتقالي بجودته العالية ومذاقه الحلو ويماثل الكانتلوب في الحجم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز