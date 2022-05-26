بنك كوريا الجنوبية المركزي يرفع سعر الفائدة الرئيسي من 1.50% إلى 1.75%

المصدر: يونهاب

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رفع بنك كوريا الجنوبية المركزي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع وسط ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بسبب أزمة سلاسل التوريد العالمية والحرب المستمرة في أوكرانيا.

وعقد مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعا اليوم وقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية من 1.50% إلى 1.75%.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي هذا العام بعد رفعها 0.25 نقطة مئوية في كل من يناير وأبريل من هذا العام.

كما تمثل الزيادة الخامسة منذ أغسطس العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي في التراجع عن سياسته النقدية الميسرة التي وضعها لمدة عامين تقريبا لتعزيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

وعلى وجه الخصوص، هذه هي المرة الأولى، التي يرفع فيها مجلس السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي لمدة شهرين متتاليين منذ 14 عاما و9 أشهر عند رفعها في يوليو وأغسطس من العام 2017.

وجاء هذا القرار في الوقت الذي تكافح البلاد فيه التضخم المرتفع نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والطاقة والسلع الأساسية الأخرى وسط الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى تفاقم اضطرابات سلاسل التوليد العالمية.

ارتفعت توقعات التضخم إلى 3.3% في مايو وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 2012 (3.3%).

كما تعرض البنك المركز لضغوط لرفع سعر الفائدة الرئيسي حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية كخطوة كبرى في وقت مبكر من هذا الشهر إلى نطاق 0.75- 1%، وألمح إلى زيادات أخرى في المستقبل كجزء من تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم.

وقال محافظ البنك المركزي لي تشانغ-يونغ في وقت سابق إن احتمال رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة لا يمكن استبعاده بالنسبة للبلاد في حال استمرار مشاكل التضخم.

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