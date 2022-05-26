العائلة مبهوتة.. فاتورة مياه بـ 4133 دولاراً

المصدر: البيان

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أصيب زوجان في كوينزلاند الأسترالية بالصدمة لتلقيهما فاتورة مياه بقيمة 4133 دولاراً من المجلس المحلي، الذي رفض خفض التكلفة، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

تقول العائلة المؤلفة من زوج على كرسي متحرك مصاب بالتصلب المتعدد وزوجته التي تتولى رعايته، إن فاتورتهما ربعال سنوية الأخيرة تبلغ 84 دولاراً فقط، مما زاد مفاجأة الزوجين في آخر إجمالي.

عادة ما يستخدم الزوجان أقل من 400 لتر في اليوم في المنزل، لكن الفاتورة الجديدة تشير إلى أن استخدامهما اليومي للمياه يتجاوز 9000 لتر.

وعندما تواصلت العائلة لأول مرة مع مجلس مدينة لوغان، قالوا إنه طُلب منهما فحص العقار بحثاً عن تسربات المياه في جميع أنحاء العقار.

وقد دعوا منذ ذلك الحين ممثلين عن المجلس لمساعدتهما في الفحص والتأكد، وكلاهما لم يعثر على شيء، لكن سيواجهان إجراءات قانونية إذا لم يقوما بالدفع.

وتقول العائلة إن الفاتورة هي تحذير للآخرين لفحص عدادات المياه بانتظام.

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