أكبر بنك في العالم يبيع سندات خضراء مقابل 2.7 مليار دولار في مدن عدة

المصدر: دبي- سيد صالح

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باع البنك الصناعي والتجاري الصيني «آي سي بي سي» سندات خضراء بعدة عملات في فروعه بأربع مدن حول العالم، وهي دبي، لندن، هونغ كونغ، وسنغافورة، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس نقلاً عن مصادر مطلعة.

وذكرت الوكالة أن «آي سي بي سي»، والذي يُعد أكبر بنك في العالم من حيث قيمة رأس المال والقيمة الإجمالية للأصول المملوكة، طرح خمسة سندات خضراء بمعنى أن تمويلها جميعاً جاء من مشروعات ذات أثر كربوني محايد. وأفادت الوكالة بأن القيمة الإجمالية لهذه السندات الخمسة بلغت 2.7 مليار دولار، فيما تُعد واحدة من أكبر عمليات طرح السندات بعملات متعددة في تاريخ البنوك الصينية.

وأضافت «بلومبيرغ» أن «آي سي بي سي» تلقى أوامر لشراء السندات الخضراء الخمسة بقيمة إجمالية تجاوزت 4.9 مليارات دولار.

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